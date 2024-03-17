В Волгодонске лошадь ударила копытом наездницу

Фото: DonDay.ru

В городе Волгодонске Ростовской области лошадь ударила наездницу копытом. Происшествие случилось 16 марта на площади Победы.Днем 18-летняя девушка совершала конные прогулки по парку. По словам очевидцев, к ней подошла подруга, которая выгуливала собаку. Питомец начал лаять на лошадь, а затем вцепился ей в ноги. Лошадь стала брыкаться и ударила хозяйку в грудь, когда та пыталась оттащить собаку.Неравнодушные люди тут же поспешили на помощь несчастной. Она лежала на земле и с трудом дышала. Прохожие вызвали девушке «скорую». Медработники отвезли ее в больницу.