В Таганроге женщина пострадала в столкновении трамвая и «Нивы»



Женщина получила травмы в результате ДТП с трамваем в Таганроге. Происшествие случилось 3 декабря примерно в 12:30 на улице Чехова.



За рулём «Нивы» ехала 56-летняя женщина. Поворачивая налево, она не уступила дорогу трамваю под управлением 36-летнего мужчины. В итоге электротранспорт буквально протаранил автомобиль, врезавшись в машину со стороны водителя.



- Женщина получила травмы и обратилась в «скорую» за медицинской помощью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

