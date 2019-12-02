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В Таганроге женщина пострадала в столкновении трамвая и «Нивы»

В Таганроге женщина пострадала в столкновении трамвая и «Нивы»
Женщина получила травмы в результате ДТП с трамваем в Таганроге. Происшествие случилось 3 декабря примерно в 12:30 на улице Чехова.

За рулём «Нивы» ехала 56-летняя женщина. Поворачивая налево, она не уступила дорогу трамваю под управлением 36-летнего мужчины. В итоге электротранспорт буквально протаранил автомобиль, врезавшись в машину со стороны водителя.

- Женщина получила травмы и обратилась в «скорую» за медицинской помощью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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