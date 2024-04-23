В Таганроге двое рабочих отравились газом, когда ремонтировали канализационный коллектор
В городе Таганроге Ростовской области при ремонте канализационного коллектора двое рабочих отравились газом. ЧП случилось 22 апреля. Об этом сообщил портал Donday.ru.
По информации портала, бригада рабочих занималась ремонтом канализационного коллектора на улице 1-й Котельной. Один из них залез внутрь коллектора, там ему стало плохо. Второй самостоятельно выбрался, но надышался ядовитыми газами. Когда на место приехала «скорая», один из них был уже мертв. Второго в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Мужчина сейчас находится в реанимации.
Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются специалисты.
Аварийный коллектор находился в зоне чрезвычайной ситуации с 2018 года. В прошлом году там завершились работы по замене 124 метров разрушенного канализационного коллектора диаметром 1 000 миллиметров. На данный момент на улице 1-й Котельной восстанавливают дорожное покрытие.
Напомним, похожая трагедия произошла в мае 2021 года. Во время ремонта канализационного коллектора в селе Дмитриадовке Неклиновского района работники отравились метаном. В результате происшествия погибли 12 человек. Несколько человек с тяжелым отравлением были доставлены в медучреждение. Бывшего главного инженера водоканала Таганрога Юрия Полякова признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть 12 человек» и дали ему три года колонии-поселения.