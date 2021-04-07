В Таганроге 59-летний мужчина из Якутска погиб под колесами электрички

Под Таганрогом 59-летнего мужчину из Якутска насмерть сбила электричка. Трагедия произошла 8 апреля на ж/д перегоне Таганрог - Морская.Погибшим оказался житель Якутска. Недавно мужчина купил квартиру в Таганроге и периодически приезжал делать ремонт. В день трагедии он переходил железную дорогу, слушая музыку в наушниках. Мужчина не услышал приближающийся поезд. Машинист попытался остановить электричку, но было слишком поздно - якутянин получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Очевидцы трагедии сразу же позвонили в полицию.- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.