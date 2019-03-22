В страшном ДТП в Ростовской области погибли два человека



В Красносулинском районе вблизи города Зверево при ДТП погибли мужчина и его пассажирка. Авария произошла на трассе возле хутора Русско-Прохоровского 23 марта около 10:00.



По информации ГИБДД по Ростовской области, водитель «Шевроле Ланос» пошел на обгон грузовика, при этом не рассчитал скорость и выехал на обочину. Машину занесло, и легковушка оказалась на «встречке», по которой двигался фургон «АФ». Водитель «Шевроле» не успел среагировать и врезался в него. От удара автомобиль смяло, как консервную банку, он перевернулся и упал в кювет.



Как сообщили в ведомстве, в результате аварии 61-летний водитель иномарки и его 69-летняя пассажирка скончались на месте.