Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В страшном ДТП в Ростовской области погибли два человека

В страшном ДТП в Ростовской области погибли два человека
В Красносулинском районе вблизи города Зверево при ДТП погибли мужчина и его пассажирка. Авария произошла на трассе возле хутора Русско-Прохоровского 23 марта около 10:00.

По информации ГИБДД по Ростовской области, водитель «Шевроле Ланос» пошел на обгон грузовика, при этом не рассчитал скорость и выехал на обочину. Машину занесло, и легковушка оказалась на «встречке», по которой двигался фургон «АФ». Водитель «Шевроле» не успел среагировать и врезался в него. От удара автомобиль смяло, как консервную банку, он перевернулся и упал в кювет.

Как сообщили в ведомстве, в результате аварии 61-летний водитель иномарки и его 69-летняя пассажирка скончались на месте.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.