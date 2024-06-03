В Шахтах от онкологии умер 39-летний священник

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Скончался 39-летний духовник Шахтинского казачьего кадетского корпуса. Об этом сообщает издание KVU. Евгений Поцелуев скончался после нескольких лет борьбы с онкологией.Несколько лет назад мужчина занимался с резинкой для фитнеса, и та отскочила в глаз. После травмы у Евгения возникли проблемы со здоровьем. Позже ему диагностировали онкологию.Несколько лет духовник пытался побороть болезнь, говорил, что сдаваться нельзя. После химиотерапии, на которую священник ездил в Москву, он проводил литургии и молебны.Жил Евгений без матери, много трудился. В памяти горожан он остался несломленным и веселым. У священника остались жена и дочка.Отпевание иерея Евгения Поцелуева прошло 3 июня в Покровском кафедральном соборе города Шахты.