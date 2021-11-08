В Шахтах осудили мужчину, облившего свою пятилетнюю дочь горящим бензином
В Шахтах вынесли приговор отцу двоих детей, который случайно сжег собственную дочь. Приговор вынес 9 ноября Шахтинский городской суд.
Ранее Rostov.ru рассказывал шокирующую историю гибели пятилетней девочки из Шахт. В июне этого года девочка играла во дворе, пока отец со старшим сыном возились в гараже. Вместе с мальчишкой они собирались чистить детали автомобиля. Отец налил бензин, а мальчик стал играть со спичками рядом с емкостью с горючим. Естественно, бензин загорелся. Мужчина схватил емкость и потащил к выходу из гаража. Внезапно на его пути оказалась дочка. В итоге таз с бензином упал прямо на ребенка.
Мужчина вызвал «скорую». За жизнь малышки боролись лучшие врачи Ростовской области, однако спасти ее не удалось. С ожогами 60% тела кроха скончалась спустя несколько дней в реанимации.
На убитого горем отца завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами наличие у мужчины сына, а также его раскаяние в содеянном. В итоге отец, потерявший дочку, получил год ограничения свободы.