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В Сальске парня ранили во время разборок

В Сальске парня ранили во время разборок
В Сальске Ростовской области парня ранили во время разборок. Происшествие случилось 25 ноября около полуночи на улице Льва Толстого. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.

По данным портала, две группы молодых людей назначили «стрелку». В ходе разборок один парень достал травматическое оружие и выстрелил в оппонента. Тот получил ранение челюстно-лицевой области. Его доставили в больницу, где оказали помощь.

На стрелка написали заявление в полицию. Не исключено, что правоохранители заведут уголовное дело в отношении злоумышленника.
Фото: Сальск Главный.
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