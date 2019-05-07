В Ростовской области в ДТП с участием грузовика один из водителей погиб, другой пострадал



На трассе в Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Происшествие случилось на автодороге М-4 «Дон» 9 мая около 21 часа.



Известно, что водитель автомобиля «Форд Куга» двигался на подъеме. В этот момент легковушка столкнулась с КамАЗом, который ехал в попутном направлении.



– В результате аварии погиб человек, который находился за рулем «Форда». Его личность устанавливается. Водителя КамАЗа госпитализировали прибывшие на место медики, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.