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В Ростовской области в ДТП с участием грузовика один из водителей погиб, другой пострадал

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика один из водителей погиб, другой пострадал
На трассе в Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Происшествие случилось на автодороге М-4 «Дон» 9 мая около 21 часа.

Известно, что водитель автомобиля «Форд Куга» двигался на подъеме. В этот момент легковушка столкнулась с КамАЗом, который ехал в попутном направлении.

– В результате аварии погиб человек, который находился за рулем «Форда». Его личность устанавливается. Водителя КамАЗа госпитализировали прибывшие на место медики, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.

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