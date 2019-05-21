В Ростовской области в ДТП с грузовиком и двумя ВАЗами погибли два человека



Фото: Riamo.ru

На Дону в аварии с участием грузовика и двух легковушек погибли два человека. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский вечером 22 мая.



Водитель грузового «Мерседеса», по предварительным данным, допустил столкновение с «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2110».

- В результате аварии погибли водители легковых автомобилей. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.