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В Ростовской области в ДТП с грузовиком и двумя ВАЗами погибли два человека

В Ростовской области в ДТП с грузовиком и двумя ВАЗами погибли два человека
Фото: Riamo.ru
На Дону в аварии с участием грузовика и двух легковушек погибли два человека. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский вечером 22 мая.

Водитель грузового «Мерседеса», по предварительным данным, допустил столкновение с «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2110».
- В результате аварии погибли водители легковых автомобилей. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.

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