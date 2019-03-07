Стала известна личность девушки, погибшей при пожаре в Ростовской области



В городе Волгодонске в результате возгорания в квартире погибла 24-летняя местная жительница Дарья Д. О смерти девушки сообщила её подруга в социальной сети.

- Не верится, просто не укладывается в голове, и слов не подобрать. Нам будет не хватать твоей улыбки! Скорбим, - написала подруга погибшей.



Напомним, возгорание произошло в многоэтажном доме на улице Маршала Кошевого вечером 11 марта. По данным следствия, перед пожаром в квартире прозвучал хлопок. При осмотре помещения следователи нашли канистру с остатками легковоспламеняющейся жидкости. В квартире также присутствовал характерный запах горючей смеси. По предварительным данным, девушка купила жидкость для ремонтных работ.



Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи. В следственном управлении Ростовской области сообщили, что назначена пожаро-техническая судебная экспертиза.



