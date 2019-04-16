В Ростовской области при столкновении «Джипа» и «Форда» пострадала женщина



В Новочеркасске Ростовской области при столкновении «Джипа» и «Форда» пострадала женщина. Авария произошла на улице Буденовской 17 апреля около 18:30. Об аварии рассказывает DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что водительница автомобиля «Форд» направлялась в сторону улицы Бакинских комиссаров. Перед поворотом налево машина остановилась. В это время в нее на полной скорости влетел «Джип». Удар был настолько сильный, что «Форд» отбросило на полосу встречного движения. Затем автомобиль столкнулся с грузовиком.



В ДТП пострадала женщина. Находившаяся за рулем «Форда». Ей оказали помощь прибывшие на место медики.



Очевидцы аварии рассказывают, что водитель «Джипа» попытался покинуть место ДТП. Однако свидетели происшествия остановили его и вызвали ГИБДД.

