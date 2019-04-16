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В Ростовской области при столкновении «Джипа» и «Форда» пострадала женщина

В Ростовской области при столкновении «Джипа» и «Форда» пострадала женщина
В Новочеркасске Ростовской области при столкновении «Джипа» и «Форда» пострадала женщина. Авария произошла на улице Буденовской 17 апреля около 18:30. Об аварии рассказывает DonDay Новочеркасск.

Сообщается, что водительница автомобиля «Форд» направлялась в сторону улицы Бакинских комиссаров. Перед поворотом налево машина остановилась. В это время в нее на полной скорости влетел «Джип». Удар был настолько сильный, что «Форд» отбросило на полосу встречного движения. Затем автомобиль столкнулся с грузовиком.

В ДТП пострадала женщина. Находившаяся за рулем «Форда». Ей оказали помощь прибывшие на место медики.

Очевидцы аварии рассказывают, что водитель «Джипа» попытался покинуть место ДТП. Однако свидетели происшествия остановили его и вызвали ГИБДД.

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