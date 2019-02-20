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В Ростовской области пьяный полицейский на иномарке насмерть сбил мужчину

В Ростовской области пьяный полицейский на иномарке насмерть сбил мужчину
В Чертковском районе Ростовской области выпивший полицейский-водитель сбил пешехода. Происшествие случилось 22 февраля.

По версии следователей, экс-правоохранитель сел за руль «Ауди 80», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал из села Маньково-Калитвенское в село Михайлово-Александровка. В какой-то момент мужчина потерял управление, и машину занесло. В это время по дороге шёл 65-летний мужчина. Автомобиль сбил его, вследствие чего потерпевший скончался на месте.

- Подозреваемого уволили из органов полиции, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

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