В Ростовской области пьяный полицейский на иномарке насмерть сбил мужчину



В Чертковском районе Ростовской области выпивший полицейский-водитель сбил пешехода. Происшествие случилось 22 февраля.



По версии следователей, экс-правоохранитель сел за руль «Ауди 80», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал из села Маньково-Калитвенское в село Михайлово-Александровка. В какой-то момент мужчина потерял управление, и машину занесло. В это время по дороге шёл 65-летний мужчина. Автомобиль сбил его, вследствие чего потерпевший скончался на месте.



- Подозреваемого уволили из органов полиции, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.