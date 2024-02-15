В Ростовской области военный грузовик столкнулся с «ГАЗелью»

Фото: Таганрог.Происшествия

В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП с участием военного грузовика и «ГАЗели». Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.По словам людей, водитель гражданской «малотоннажки» ехал по трассе Ростов - Таганрог. Под хутором Пятихатки он столкнулся с «Уралом». Удар оказался настолько сильным, что часть кузова «ГАЗели» буквально оторвало.Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно. В специализированных ведомствах не давали никаких комментариев.