В Ростовской области водитель на «Опеле Астра» сбил мать с ребенком на руках

В Новочеркасске Ростовской области водитель на иномарке сбил женщину с ребенком. ДТП случилось 21 сентября примерно в 18 часов на улице Буденновской.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 44-летний автомобилист за рулем «Опеля Астра» двигался по дороге неподалеку от дома № 188Б. По предварительной информации, он не заметил, как на проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу шла 30-летняя мать с годовалой дочкой на руках. В итоге водитель не успел затормозить и сбил женщину с девочкой.В ведомстве добавили, что ребенок в результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что у него сотрясение мозга.