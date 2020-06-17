В Ростовской области ВАЗ врезался в маршрутку: пострадала 17-летняя девушка

В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла в городе Шахты вечером 18 июня.На автодороге центр - Артем 22-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался в пассажирский «ГАЗ-322132». Микроавтобус под управлением 53-летнего водителя двигался по маршруту № 1.В момент происшествия в маршрутке не было пассажиров. Водитель завершил работу и сошёл с линии.По факту аварии начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.