В Ростовской области ВАЗ врезался в маршрутку: пострадала 17-летняя девушка
В Ростовской области в ДТП с участием маршрутки пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла в городе Шахты вечером 18 июня.
На автодороге центр - Артем 22-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался в пассажирский «ГАЗ-322132». Микроавтобус под управлением 53-летнего водителя двигался по маршруту № 1.
- В аварии пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, - рассказали в ОГИБДД города Шахты. – С травмами её госпитализировали в детскую городскую больницу Шахт.
В момент происшествия в маршрутке не было пассажиров. Водитель завершил работу и сошёл с линии.
По факту аварии начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.