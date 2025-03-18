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В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала 41-летняя женщина

В Зерноградском районе Ростовской области 18 марта зарегистрирована авария, в результате которой пострадала женщина 41 года.

На трассе Ростов – Ставрополь шофер грузовика «ГАЗ», которому 42 года, не справился с управлением. Вследствие чего машина выехала на встречную полосу и на полном ходу столкнулась с автомобилем «Тойота» под управлением 41-летней женщины. От удара «Тойоту» откинуло на обочину, а грузовик перегородил часть дороги.

Транспортные средства получили серьезные повреждения. У «Тойоты» передняя часть оказалась искорежена, а боковое стекло разбито. Машина превратилась в груду покореженного металла.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавшая женщина-водитель «Тойоты» 41 года была госпитализирована.
Фото: Госавтоинспекция РО
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