Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибли две женщины. Авария произошла 23 июля на трассе Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево - Снежное.Около 10:30 на «Киа Церато» на высокой скорости ехал 62-летний мужчина. По предварительным данным, машину занесло во время дождя. Автомобиль вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Хендай Акцентом», за рулем которого находился 53-летний водитель.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП погибли 55-летняя и 61-летняя женщины – пассажиры автомобиля «Киа Церато». Оба водителя и 20-летний пассажир «Хендай Акцента» получили телесные повреждения. Их отвезли в больницу.