В аварии в Ростовской области погибли две женщины, пострадал ребёнок

В Ростовской области в аварии погибли две женщины, а также пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.ДТП произошло 10 июля на трассе в Куйбышевском районе. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём «Хендай хi 35» выезжала со второстепенной дороги села Куйбышево. Она не предоставила преимущество ехавшему по главное дороге «Хендай Соната». В результате произошло столкновение.Пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка.