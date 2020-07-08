В аварии в Ростовской области погибли две женщины, пострадал ребёнок
В Ростовской области в аварии погибли две женщины, а также пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.
ДТП произошло 10 июля на трассе в Куйбышевском районе. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём «Хендай хi 35» выезжала со второстепенной дороги села Куйбышево. Она не предоставила преимущество ехавшему по главное дороге «Хендай Соната». В результате произошло столкновение.
- В результате аварии погибли водитель и 56-летняя пассажирка «Хендай хi 35», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадали 27-летний водитель, 57-летний и 55-летний мужчины, а также 4-летний ребёнок, которые ехали в «Хендай Соната».
Пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка.