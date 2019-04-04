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В Ростове ушла из жизни музыковед Мария Шорникова

В Ростове ушла из жизни музыковед Мария Шорникова
Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Мария Шорникова. О трагедии стало известно 5 апреля, сообщает Ростовская областная филармония.

- Ушла из жизни художественный руководитель и вдохновитель «Классик-концерта», Заслуженный работник культуры РФ, прекраснейший музыковед Мария Исааковна Шорникова, — говорится на странице филармонии в соцсети.

Коллеги и ценители музыки оставляют на странице Марии Исааковны слова скорби и не верят в случившееся. Когда можно будет проститься с музыкантом, пока также неизвестно. Дата похорон не назначена.

Работать в Ростовскую филармонию Шорникова пришла в конце 70-х годов ХХ века. В 2010 году ей было присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ.

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