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В Ростовской области три человека пострадали в перевернувшемся «Митсубиси»

В Ростовской области три человека пострадали в перевернувшемся «Митсубиси»
В донском регионе три пассажира «Митсубиси» пострадали в перевернувшемся автомобиле. Авария произошла 3 июня около 1:00 в Волгодонске.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 22-летний шофер, двигался по проспекту Мира. Он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу с грунтовым покрытием, от чего машина перевернулась.

- Три пассажира иномарки пострадали в результате ДТП, - добавили в ведомстве. - 19-летняя девушка была госпитализирована в медучреждение, а 22-летнему парню и 19-летней пассажирке оказали помощь, после чего отпустили домой.

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