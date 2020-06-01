В Ростовской области три человека пострадали в перевернувшемся «Митсубиси»

В донском регионе три пассажира «Митсубиси» пострадали в перевернувшемся автомобиле. Авария произошла 3 июня около 1:00 в Волгодонске.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 22-летний шофер, двигался по проспекту Мира. Он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу с грунтовым покрытием, от чего машина перевернулась.- Три пассажира иномарки пострадали в результате ДТП, - добавили в ведомстве. - 19-летняя девушка была госпитализирована в медучреждение, а 22-летнему парню и 19-летней пассажирке оказали помощь, после чего отпустили домой.