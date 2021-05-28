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В Ростовской области трактор раздавил ВАЗ

В Ростовской области трактор раздавил ВАЗ
В Ростовской области трактор раздавил легковушку. Авария произошла днем 31 мая на пересечении улицы Ленина с улицей Кузнечной в городе Сальске. Последствиями аварии местные жители поделились в Инстаграме.

Не понятно при каких обстоятельствах произошло столкновение. Не исключено, что водитель спецтехники не выбрал безопасный интервал и врезался в легковушку, помяв ей багажник.

В ДТП никто не пострадал, а вот участники происшествия получили механические повреждения. ВАЗ-2106 серьезно покорежило.

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