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В Ростовской области скончалась женщина, получившая травму головы при ДТП

В Ростовской области скончалась женщина, получившая травму головы при ДТП
Врачам не удалось спасти жительницу Донецка Ростовской области, пострадавшую при ДТП. Дончанки не стало 8 июня.

Происшествие случилось утром 5 июня на улице Максима Горького, недалеко от центрального рынка. Точные обстоятельства случившегося пока остаются загадкой. По дороге двигался грузовик «Исузу», когда на пешеходном переходе перед ним появилась 62-летняя женщина. По сообщению очевидцев, автомобиль успел затормозить, однако пенсионерка вдруг рухнула на асфальт: то ли машина всё-таки её ударила, то ли ей неожиданно стало плохо.

При падении она сильно ударилась головой. В тяжёлом состоянии её доставили в реанимацию. Пострадавшей провели трепанацию черепа. В течение трёх дней врачи боролись за её жизнь, однако, увы, спасти её не смогли. Пациентка скончалась.

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