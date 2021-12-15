Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области сгорел магазин продуктов

В Ростовской области сгорел магазин продуктов
В Ростовской области произошел крупный пожар в магазине продуктов. ЧП случилось в слободе Кашары Кашарского района ранним утром 17 декабря.

Магазин на улице Комсомольской, 40 загорелся около 4 часов. Огонь быстро распространился по всему помещению, уничтожая оборудование и товары. Люди, живущие рядом, увидели черный дым и вызвали спасателей.

- На место направили восемь человек на двух машинах с цистернами, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда пожарные прибыли, полыхал весь магазин - пламя охватило около 70 квадратных метров. Огонь добрался до кровли. Полностью ликвидировать ЧП смогли через час. Никто не пострадал, но владельцы помещения потерпели большие убытки. Теперь им предстоит полностью ремонтировать магазин и закупать новое оборудование.
Фото: Кашарский ПСГ.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.