В Ростовской области сгорел магазин продуктов

Фото: Кашарский ПСГ.

В Ростовской области произошел крупный пожар в магазине продуктов. ЧП случилось в слободе Кашары Кашарского района ранним утром 17 декабря.Магазин на улице Комсомольской, 40 загорелся около 4 часов. Огонь быстро распространился по всему помещению, уничтожая оборудование и товары. Люди, живущие рядом, увидели черный дым и вызвали спасателей.- На место направили восемь человек на двух машинах с цистернами, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда пожарные прибыли, полыхал весь магазин - пламя охватило около 70 квадратных метров. Огонь добрался до кровли. Полностью ликвидировать ЧП смогли через час. Никто не пострадал, но владельцы помещения потерпели большие убытки. Теперь им предстоит полностью ремонтировать магазин и закупать новое оборудование.