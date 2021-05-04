На Извилистой в Ростове сгорел магазин алкогольной продукции

В Ростове на Западном произошел пожар в магазине спиртных напитков. ЧП случилось на улице Извилистой, 11 утром 7 мая.Магазин алкогольной продукции, расположенный на первом этаже девятиэтажки, загорелся около 9 часов. В момент пожара в помещении находились 20 человек. Сотрудники магазина, узнав о возгорании, позвонили спасателям и вывели всех покупателей на улицу.Когда пожарные прибыли на место. Пламя добралось до стен и товаров магазина. Огнеборцы потушили пожар за час.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ЧП никто не пострадал. Но владельцы магазина потерпели многомиллионные убытки. Часть алкогольной продукции уничтожена огнем. Также повреждено оборудование и само помещение.