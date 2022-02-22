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В Ростовской области рабочего разорвало на части шнековым трактором

В Ростовской области рабочего разорвало на части шнековым трактором
В Ростовской области рабочего крестьянско-фермерского хозяйства разорвало на части шнековым трактором. Трагедия произошла 24 февраля в Белокалитвинском районе.

По данным источника Rostov.ru, 50-летний сотрудник колхоза занимался полевыми работами на тракторе. Вдруг у тракториста стал «барахлить» шнек. Он вышел из кабины и стал искать причину поломки. В секунды тракторист попал в работающие лопасти. Шансов выжить у него не осталось.

Работающий посреди поля трактор спустя время заметили местные жители. Они и стали свидетелями чудовищного зрелища.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Вероятнее всего, рабочий пренебрег техникой безопасности.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Яндекс.Картинки.
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