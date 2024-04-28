В Ростовской области простились с женщиной, которую зарезал бывший сожитель

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В Ростовской области состоялось прощание с 39-летней женщиной, чья жизнь была оборвана бывшим партнером. Церемония в честь памяти Валентины Ш. прошла 28 апреля в Октябрьском районе, в хуторе Ильичевка.Десятки местных жителей, а также близкие и родственники собрались, чтобы проводить её в последний путь. Валентина Ш. была знакома многим в городе Новошахтинске, где она работала в магазине. Ее близкие и знакомые описывают ее как человека с добрым сердцем и светлой душой, всегда готового прийти на помощь.- Ее смерть шокировала всех нас. Валентина была добрым, отзывчивым человеком, она обожала детей, несмотря на то, что сама так и не стала матерью, - делятся воспоминаниями о Валентине ее знакомые.Трагедия, поразившая всю Ростовскую область, произошла 25 апреля в Новошахтинске на улице Чиха. По словам знакомых покойной, Валентина и Михаил ранее состояли в отношениях. Но из-за проблем Михаила с наркотиками Валентина приняла решение оставить его. Это вызвало у мужчины агрессию, и он напал на нее с ножом. Валентина умерла от полученных ран. Михаил, подозреваемый в убийстве, был арестован.