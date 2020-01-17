В Ростовской области пропала без вести 15-летняя девочка



Школьница пропала в Ростовской области. Юлию Родионову разыскивают около недели. Девочка пропала 14 января в хуторе Киреевка Октябрьского района. Она вместе с опекуном проживает на улице Ленина.



Юле - 15 лет, она учится в девятом классе школы № 3. В день пропажи она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. С тех пор никто не может с ней связаться.



Рост Юли – 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, длинные светлые волосы. Особая примета – шрам от укуса собаки на левой ноге.



Когда девочку видели в последний раз, она была одета в бледно-розовый свитер, чёрно-зелёную ветровку и чёрные джинсы, на ногах – бордовые кроссовки.



Любую информацию о Юлии Родионовой просят сообщать по номерам: 8 (863) 602-01-46 или 8-951-524-53-79.