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В Ростовской области пожар, вызванный сжиганием мусора, уничтожил дом

В Ростовской области пожар, вызванный сжиганием мусора, уничтожил дом
В Ростовской области пожар, вызванный мусором, уничтожил дом. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Пожар произошел 12 июля в поселке Дубравном Цимлянского района. Мужчина решил сжечь бытовые отходы на улице около своего дома. Из-за жаркой и ветреной погоды огонь быстро перекинулся на жилой дом. Пламя охватило здание площадью 250 квадратных метров.

На место были направлены восемь пожарных и две автоцистерны, чтобы потушить огонь. В результате мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

Важно помнить, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В этот период разжигать костры строго запрещено.
Фото: ГУ МЧС по РО
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