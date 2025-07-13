В Ростовской области пожар, вызванный сжиганием мусора, уничтожил дом

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области пожар, вызванный мусором, уничтожил дом. Об этом сообщило региональное управление МЧС.Пожар произошел 12 июля в поселке Дубравном Цимлянского района. Мужчина решил сжечь бытовые отходы на улице около своего дома. Из-за жаркой и ветреной погоды огонь быстро перекинулся на жилой дом. Пламя охватило здание площадью 250 квадратных метров.На место были направлены восемь пожарных и две автоцистерны, чтобы потушить огонь. В результате мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.Важно помнить, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В этот период разжигать костры строго запрещено.