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В Ростовской области попавший в ДТП подросток скончался в больнице

В Ростовской области попавший в ДТП подросток скончался в больнице
В Ростовской области скончался подросток, пострадавший в ДТП. Врачи боролись за жизнь 16-летнего юноши больше недели.

Авария произошла 14 октября в станице Кривянской. По предварительным данным, водитель «БМВ» при повороте не заметил мотоциклиста и сбил его. Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

Парню требовалось дорогостоящее лечение. Родные, пытаясь ему помочь, собирали деньги, в том числе обращались к пользователям соцсетей.

Врачи больше недели пытались стабилизировать состояние юноши, но, к сожалению, помочь ему не удалось. Подросток скончался, не приходя в сознание, сообщает DonDay.ru.

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