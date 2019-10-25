В Ростовской области попавший в ДТП подросток скончался в больнице



В Ростовской области скончался подросток, пострадавший в ДТП. Врачи боролись за жизнь 16-летнего юноши больше недели.



Авария произошла 14 октября в станице Кривянской. По предварительным данным, водитель «БМВ» при повороте не заметил мотоциклиста и сбил его. Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.



Парню требовалось дорогостоящее лечение. Родные, пытаясь ему помочь, собирали деньги, в том числе обращались к пользователям соцсетей.



Врачи больше недели пытались стабилизировать состояние юноши, но, к сожалению, помочь ему не удалось. Подросток скончался, не приходя в сознание, сообщает DonDay.ru.



