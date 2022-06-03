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В Ростовской области парень на «десятке» сбил 9-летнего мальчика

В Ростовской области парень на «десятке» сбил 9-летнего мальчика

В Азовском районе Ростовской области парень за рулем «ВАЗ-2110» сбил девятилетнего ребенка. Авария случилась утром 6 июня в селе Самарском.

По предварительным данным, 23-летний водитель отечественной легковушки сбил мальчика на нерегулируемом переходе. Он не посчитал нужным остановиться и пропустить ребенка.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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