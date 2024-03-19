В Ростовской области один погиб, трое пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мужчина погиб в ДТП. Авария произошла вечером 18 марта недалеко от Сальска.Около 20:30 водитель «Опеля Мерива» направлялся в сторону Калмыкии. В 30 километрах от города он не уступил дорогу «ГАЗели». Избежать столкновения не удалось.От мощного удара транспорт отбросило в разные стороны. В результате ДТП 57-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, его 43-летний пассажир с травмами попал в больницу. В числе пострадавших также оказались 39-летний водитель «ГАЗели» и 38-летний пассажир.