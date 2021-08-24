На Дону пропавшего 47-летнего мужчину нашли мертвым
В Ростовской области нашли тело 47-летнего мужчины, пропавшего без вести. Труп Алексея Голопупова обнаружили 25 августа.
Он несколько дней находился в водоеме недалеко от станицы Раздорской в Усть-Донецком районе. Вскоре всплывшее тело мужчины достали местные жители. Как сообщил DonDay.ru, Алексей выпил спиртного, затем пошел купаться и утонул.
Напомним, мужчину искали с 22 августа. В тот день он поехал на остров Поречный, чтобы отдохнуть. Через некоторое время Алексей пропал из виду. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. Трое суток правоохранители вместе с волонтерами пытались найти пловца. Однако через несколько дней стало известно, что он погиб в воде.