В Ростовской области на территории частного дома сгорела баня

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В городе Азове Ростовской области 30 ноября на улице Комсомольской произошло возгорание бани.Поздним вечером на участке частного домовладения № 45 произошло возгорание. Владельцы дома вышли на улицу и заметили, что из хозяйственной постройки полыхает огонь. Они сразу же вызвали специалистов.Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь был локализован на площади восьми квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.Подобные пожары в донском регионе уже происходили неоднократно. В большинстве случаев их причиной становятся изношенная проводка или неисправность дымохода.