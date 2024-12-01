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В Ростовской области на территории частного дома сгорела баня

В Ростовской области на территории частного дома сгорела баня
В городе Азове Ростовской области 30 ноября на улице Комсомольской произошло возгорание бани.

Поздним вечером на участке частного домовладения № 45 произошло возгорание. Владельцы дома вышли на улицу и заметили, что из хозяйственной постройки полыхает огонь. Они сразу же вызвали специалистов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь был локализован на площади восьми квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Подобные пожары в донском регионе уже происходили неоднократно. В большинстве случаев их причиной становятся изношенная проводка или неисправность дымохода.
Фото: соцсети
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