В Ростовской области мотоциклист скончался в массовом ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мотоциклист погиб в массовой аварии с грузовиком. ДТП случилось 22 июля в Каменском районе.Предварительно, 23-летний мотоциклист на «Хонде» не соблюдал безопасную дистанцию на дороге. После этого водитель на полном ходу протаранил кроссовер «Митсубиси Оутлендер». От сильного удара парня откинуло на другую полосу движения. Затем двухколесный транспорт врезался во встречно движущийся «Фотон».В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 23-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.