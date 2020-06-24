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В Ростовской области хозяин базы отдыха выстрелил в мужчину из травматики

В Ростовской области хозяин базы отдыха выстрелил в мужчину из травматики
В Ростовской области хозяин базы отдыха выстрелил в мужчину из травматики. Инцидент произошел в Каменском районе 24 июня.

По предварительной информации, на базу отдыха пришел мужчина в подвыпившем состоянии. У него завязался конфликт с сотрудниками базы.

Хозяин места попросил мужчину покинуть территорию. Дебошир в ответ лишь начал нецензурно выражаться. Хозяин базы взял травматического оружие, выстрелил в него и ранил.

– Пострадавшего доставили в больницу. Оружие у стрелявшего было изъято. По факту происшествия проводится проверка, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: Ростов Главный

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