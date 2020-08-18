В Ростовской области горел пятиэтажный жилой дом

Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел в Новочеркасске. ЧП случилось на улице Крылова 19 августа примерно в 18:00.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в квартире на четвертом этаже дома № 8А вспыхнул балкон. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с пламенем. Огонь перешел в жилые комнаты и распространился на площади 30 квадратных метров. Перепуганные дончане сразу вызвали спасателей.Пожар тушили 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Горящий участок удалось ликвидировать около 19:00.В результате происшествия пострадавших нет.