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В Ростовской области горел пятиэтажный жилой дом

В Ростовской области горел пятиэтажный жилой дом
Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел в Новочеркасске. ЧП случилось на улице Крылова 19 августа примерно в 18:00.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в квартире на четвертом этаже дома № 8А вспыхнул балкон. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с пламенем. Огонь перешел в жилые комнаты и распространился на площади 30 квадратных метров. Перепуганные дончане сразу вызвали спасателей.

Пожар тушили 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Горящий участок удалось ликвидировать около 19:00.

В результате происшествия пострадавших нет.

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