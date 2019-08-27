В Ростовской области двое неизвестных до смерти забили 37-летнего бизнесмена





Конфликт в кафе Таганрога закончился трагедией для местного предпринимателя. Драка возле питейного заведения «Порт» на Октябрьской площади произошла две недели назад, однако подробности случившегося стали известны только сейчас.



Как рассказал друг семьи Алексей Мильченко, 14 августа Игорь Газиев пришёл в кафе вместе с товарищем. В заведении между приятелями и компанией из двух молодых людей и девушки завязалась ссора. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Рядом с кафе завязалась драка, после которой в тяжёлом состоянии бизнесмена доставили в больницу.

– Врачи предполагают, что Игоря сразу оглушили чем-то тяжёлым, а после забрались сверху и начали прыгать, - рассказал Алексей.



У мужчины были раздроблены буквально все кости. Медики характеризовали состояние как крайне тяжелое. По просьбе отца пострадавшего, его подключили к искусственной системе жизнеобеспечения организма. Спустя четыре дня, 18 августа, таганрожец умер, не приходя в сознание.



Товарищ, с которым Игорь пришёл в кафе, сбежал ещё до того, как началась драка.



После жестокого избиения нападавшие ограбили полуживого мужчину. Они забрали у него телефон и деньги, вызвали «Яндекс.Такси» и спокойно уехали.



«Скорую» Игорю вызвал случайный прохожий только в четыре часа утра.



Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на кафе «Порт». На записи видны лица людей, избивших предпринимателя. Полицейские также опросили всех свидетелей. Среди них был и водитель такси, который рассказал, куда отвёз злоумышленников. Установлено и местонахождение телефона погибшего мужчины. Однако подозреваемых в деле пока нет.



В прокуратуре Таганрога сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью».



Игорь Газиев вместе с отцом занимались частными перевозками грузов. Мужчины работали вместе, подменяя друг друга.



В настоящее время родственники погибшего ищут свидетелей случившегося, чтобы установить личности преступников. Всех, кому что-нибудь известно о происшествии, просят позвонить отцу Игоря, Александру Газиеву, по номеру: 8-928-776-42-17 или Алексею Мильченко: 8-951-833-31-12.