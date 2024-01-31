В Ростовской области 27-летний парень погиб в жестком ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области парень насмерть разбился в ДТП с грузовиком. Смертельная авария произошла рядом с поселком Аютинским (Шахты) вечером 30 января.По предварительной информации, около 20:00 водитель «Киа СД-0112» ехал по Красносулинскому району. На федеральной трассе он не сбавил скорость перед попутным большегрузом и на полном ходу врезался в него. Фургончик буквально влетел под «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом. Переднюю часть корейского авто разворотило.— В результате ДТП 27-летний водитель «Киа» скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Второй участник аварии, 27-летний парень из «Мерседеса Актрос», отделался испугом. В списках пострадавших его нет.