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В Ростове троллейбус протаранил три иномарки

В Ростове троллейбус протаранил три иномарки
В Ростове на проспекте Шолохова троллейбус протаранил три иномарки. ДТП произошло около 8 утра 11 июля.

В районе дома № 126 водитель троллейбуса № 5, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоявшие перед ним три иномарки: «Киа», «РАВ-4», «Хендай».
- В результате аварии пострадал 62-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

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