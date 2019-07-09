В Ростове троллейбус протаранил три иномарки
В Ростове на проспекте Шолохова троллейбус протаранил три иномарки. ДТП произошло около 8 утра 11 июля.
В районе дома № 126 водитель троллейбуса № 5, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоявшие перед ним три иномарки: «Киа», «РАВ-4», «Хендай».
- В результате аварии пострадал 62-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.