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В Ростове троллейбус переехал ногу мужчине

В Ростове троллейбус переехал ногу мужчине
В центре Ростова мужчина получил открытый перелом ноги из-за того, что её переехал троллейбус. На Большой Садовой 17 марта около 13:30 потерпевший стал выходить из транспорта. Водитель не заметил его и поехал.

По словам очевидцев, 57-летний мужчина держался за дверь, поэтому его потащило за троллейбусом. Через какое-то время он разжал пальцы, и тогда его нога попала прямо под колесо.

- В результате пострадавший получил открытый перелом ноги, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Мужчину госпитализировали на карете скорой помощи.

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