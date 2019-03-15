В Ростове троллейбус переехал ногу мужчине



В центре Ростова мужчина получил открытый перелом ноги из-за того, что её переехал троллейбус. На Большой Садовой 17 марта около 13:30 потерпевший стал выходить из транспорта. Водитель не заметил его и поехал.



По словам очевидцев, 57-летний мужчина держался за дверь, поэтому его потащило за троллейбусом. Через какое-то время он разжал пальцы, и тогда его нога попала прямо под колесо.



- В результате пострадавший получил открытый перелом ноги, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Мужчину госпитализировали на карете скорой помощи.