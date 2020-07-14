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В Ростове к тушению пожара на свалке в микрорайоне Левенцовский привлекли вертолет МИ-8

В Ростове к тушению пожара на свалке в микрорайоне Левенцовский привлекли вертолет МИ-8
В донской столице в жилом районе Левенцовка продолжают тушить горящий полигон бытовых отходов. Возгорание случилось 16 июля около 6 утра на переулке 1-й Машиностроительный, 18.

По предварительной информации, пламя распространилось на площади около 500 квадратных метров. На месте работают 34 спасателя и 16 единиц техники. К тушению также подключили вертолет МИ-8.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем пожарных. Между тем, огонь продолжает охватывать большие участки, а дым от него видно из любой многоэтажки микрорайона.

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