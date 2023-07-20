В Ростове из ТЦ «Талер» эвакуировали 70 посетителей
В Ростове в ТЦ «Талер» эвакуировали сотрудников и посетителей. Происшествие случилось 20 июля на Зорге, 33.
По предварительным данным, около полудня в здании загорелась электропроводка. Сотрудники увидели клубы дыма и вызвали на место спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек.
На место прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и правоохранители. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что задымление случилось из-за короткого замыкания.