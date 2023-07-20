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В Ростове из ТЦ «Талер» эвакуировали 70 посетителей

В Ростове из ТЦ «Талер» эвакуировали 70 посетителей
В Ростове в ТЦ «Талер» эвакуировали сотрудников и посетителей. Происшествие случилось 20 июля на Зорге, 33.

По предварительным данным, около полудня в здании загорелась электропроводка. Сотрудники увидели клубы дыма и вызвали на место спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек.

На место прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и правоохранители. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что задымление случилось из-за короткого замыкания.
Фото: Яндекс.Карты
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