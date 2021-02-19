В Ростове две легковушки попали в ДТП: видео

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось на пересечении улицы Вити Черевичкина и 34-й Линии 21 февраля около 7:30.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу «Ауди А4» под управлением 23-летнего парня. От сильного удара бампер иномарки помялся, а передняя часть «Лады» превратилась в груду металлолома. Кроме того, у легковушки отвалилась задняя дверь. Машина вряд ли подлежит восстановлению.- В результате ДТП пострадали водитель и 20-летний пассажир «Ауди», - уточнили в ведомстве.