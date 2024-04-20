В Ростове цветочники жестко задержали горе-грабителей

Фото/видео: соцсети (тг Вкурсе Ростов).

В Ростове цветочники жестко задержали двух несостоявшихся грабителей. ЧП случилось вечером 17 апреля в одном из цветочных ларьков на ЦГБ.Спустя пару дней в соцсетях появились кадры, на которых видно, как двое мужчин пытались забрать букет, пока не было продавца. Однако тот их встретил на выходе. Нежданным гостям пришлось несладко: хозяин торговой точки брызнул в лицо незнакомцам из баллончика. Затем закрыл их в ларьке, чтобы вызвать полицию.Владелец цветочного ларька так разозлился на воришек, что избил их. По словам очевидцев, колотил он их не в одиночку. Одного из горе-грабителей он отправил в нокаут с первого удара. Судя по видео, мужчина потерял сознание. В ГУ МВД по Ростовской области этот момент не уточнили. Инцидент описали так: «…другого ударил, вследствие чего последний упал». Хотя упал — это мягко сказано. Мужчина растянулся на полу и не даже не шевелился.— Злоумышленникам оказана медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.В ходе допроса грабители признались, что одному нужны были деньги (40 тысяч из кассы), а другой хотел прихватить букет цветов для жены. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». На время расследования они находятся под подпиской о невыезде.Любопытно, что информацию о наказании агрессивного цветочника не предоставили. Не исключено, что побои сошли торговцу с рук. Хотя за рукоприкладство и легкие телесные могли составить хотя бы административный протокол. Воровать цветы — не дело, но что ж теперь, вершить самосуд?..