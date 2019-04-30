В Ростове будут судить рецидивиста, который зарезал девушку и спрятал её тело в камышах



В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве молодой девушки. Сейчас он находится под стражей.



По версии следователей, вечером 30 августа 2018 года фигурант находился в лесополосе недалеко от улицы Неклиновской. Он решил познакомиться с 23-летней Марией Перебейнос, которая в это время совершала пробежку. Девушка отказалась вступать в контакт с незнакомцем, тогда он начал скандалить. В разгар конфликта он достал нож и ударил им Марию в шею. От полученной травмы она скончалась на месте. Поняв, что убил её, мужчина спрятал тело недалеко в зарослях камыша.



В ходе следствия правоохранители нашли и задержали 37-летнего подозреваемого. Как оказалось, ранее он был судим за убийство и разбойное нападение. Он вышел из тюрьмы в июле 2018 года.



- По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.