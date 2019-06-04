В Результате ДТП в Таганроге пострадала беременная девушка





В Таганроге при столкновении иномарок пострадала беременная девушка, которая находилась за рулём одной из них. Пострадавшую доставили в больницу.



ДТП произошло вечером 5 июня. По словам 22-летней Анастасии Харченко, она ехала на «Хендай Акцент» по улице Транспортной. На перекрестке она увидела, что автомобиль «Мазда» поворачивает налево. Девушка утверждает, что у иномарки не был включен «поворотник». Она нажала на педаль тормоза, но избежать столкновения не удалось. Машины столкнулись «лоб в лоб».



Свидетели происшествия позвонили в скорую и полицию. Девушку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и различные ушибы.



Водитель второй иномарки от госпитализации отказался. Вместе с ним в машине находились две девушки, но они не пострадали.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали ДТП.