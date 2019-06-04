Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Результате ДТП в Таганроге пострадала беременная девушка

В Результате ДТП в Таганроге пострадала беременная девушка

В Таганроге при столкновении иномарок пострадала беременная девушка, которая находилась за рулём одной из них. Пострадавшую доставили в больницу.

ДТП произошло вечером 5 июня. По словам 22-летней Анастасии Харченко, она ехала на «Хендай Акцент» по улице Транспортной. На перекрестке она увидела, что автомобиль «Мазда» поворачивает налево. Девушка утверждает, что у иномарки не был включен «поворотник». Она нажала на педаль тормоза, но избежать столкновения не удалось. Машины столкнулись «лоб в лоб».

Свидетели происшествия позвонили в скорую и полицию. Девушку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и различные ушибы.

Водитель второй иномарки от госпитализации отказался. Вместе с ним в машине находились две девушки, но они не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали ДТП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.