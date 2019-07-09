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В Новочеркасске при пожаре в заброшенном доме пострадали люди

В Новочеркасске при пожаре в заброшенном доме пострадали люди
В городе Новочеркасске горело бесхозное строение. Пожар произошел вечером 10 июля в микрорайоне Донском. На площади восемь квадратных метров горело бесхозное строение.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, при возгорании пострадали люди: 34-летний мужчина и 45-летняя женщина. С ожогами их доставили в больницу. Из-за чего произошел пожар, установят эксперты.

В тушении огня принимал участие один пожарный расчет. На ликвидацию возгорания ушло порядка получаса.

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