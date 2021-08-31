В квартире многоэтажки в Шахтах нашли тело женщины
В Шахтах нашли труп неизвестной женщины. Тело обнаружили утром 2 августа в одной из квартир на улице Ленина, 13.
На вид погибшей - около 30-35 лет. При ней не было документов, поэтому личность пока не установили.
По информации DonDay Шахты, в спальне выгорела кровать, а рядом с ней стоял стакан с окурками. Судя по всему, в комнате произошел пожар. Женщина надышалась дымом и не смогла выбраться из квартиры. При этом ожогов на ее теле нет.
Как стало известно, квартира сдавалась посуточно. Погибшая женщина там арендовала комнату.