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В квартире многоэтажки в Шахтах нашли тело женщины

В квартире многоэтажки в Шахтах нашли тело женщины
В Шахтах нашли труп неизвестной женщины. Тело обнаружили утром 2 августа в одной из квартир на улице Ленина, 13.

На вид погибшей - около 30-35 лет. При ней не было документов, поэтому личность пока не установили.

По информации DonDay Шахты, в спальне выгорела кровать, а рядом с ней стоял стакан с окурками. Судя по всему, в комнате произошел пожар. Женщина надышалась дымом и не смогла выбраться из квартиры. При этом ожогов на ее теле нет.

Как стало известно, квартира сдавалась посуточно. Погибшая женщина там арендовала комнату.

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