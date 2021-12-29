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В Каменске-Шахтинском рухнул забор детского сада

В Каменске-Шахтинском рухнул забор детского сада

В Каменске-Шахтинском рухнул забор детского сада. Происшествие случилось 10 января в образовательном учреждении № 39, расположенном на улице Декабристов, 7А.

По словам очевидцев, кирпичное ограждение никто не трогал, и оно обрушилось само по себе. Скорее всего, просто от времени, ведь по кадрам видно, что забор сделан из старого кирпича. По счастливой случайности детей в этот момент не было на прогулке, поэтому никто не пострадал.

Известно, что здание введено в эксплуатацию в 1937 году, и сколько раз за время его существования делали капитальный ремонт, непонятно.
Фото: из сецсетей
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