Фото: из сецсетей

В Каменске-Шахтинском рухнул забор детского сада. Происшествие случилось 10 января в образовательном учреждении № 39, расположенном на улице Декабристов, 7А.По словам очевидцев, кирпичное ограждение никто не трогал, и оно обрушилось само по себе. Скорее всего, просто от времени, ведь по кадрам видно, что забор сделан из старого кирпича. По счастливой случайности детей в этот момент не было на прогулке, поэтому никто не пострадал.Известно, что здание введено в эксплуатацию в 1937 году, и сколько раз за время его существования делали капитальный ремонт, непонятно.